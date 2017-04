Vahel meil «ei ole aega» soovimatuks tegevuseks, vahel ütleme seda kahetsusega. Mõeldes aga, kui palju veedame aega näiteks telekast mõttetusi vaadates, tuleb tõdeda: liiga palju. Tihti oleme hõivatud ka kellelegi teisele vajalike tegevustega. Laseme endale panna võõraid kohustusi, suutmata öelda «EI». Kui on tunne, et igaüks justkui tahaks sind tükkhaaval laiali tassida, on aeg see võlusõna selgeks saada.