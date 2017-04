Otepää noored saadeti eksamitulle kurikuulsa tsitaadiga

«Täna laulsid nooruse ilusaks Otepää gümnaasiumi 12. klasside õpilased, kellele kõlas koolikell hommikul viimast korda. Aktuse korraldasid 11. klassi õpilased, ning eksamiteele saatsid abituriente ka kooli noorimad ehk 1. klasside lapsed,» rääkis kooli direktor Külle Viks. «Kõlasid nii vana hea »Koolikell« kui nostalgiline »Ojalaul«.»

11. klassi nimel kõnelenud Bret-Gregor Maidre saatis abituriendid eksamitulle kunagise Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri kuulsa tsitaadiga «Olukord on s..t, kuid see on meie tuleviku väetis!».

Esimene eksam – eesti keel – on juba esmaspäeval.