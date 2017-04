GALERII: Maamess avas täna väravad

Oma tooteid ja teenuseid tulid messile tutvustama 500 firmat kümnest riigist. Valgamaad esindab kuus ettevõtet: EHA Rauatööd OÜ, Ala Talutehnika OÜ, Kanepikoda OÜ, Ökopesa OÜ, Estmulch OÜ ja Bacula AS. Põlluharimis- ja loomakasvatustehnikaga oli väljas ka Hummuli kandi mehe Toomas Starke Tartumaal tegutsev firma Starfeld OÜ.

«Oleme Maamessil osalenud juba 17 aastat ja täna oleme väljas väga erinevate mullaharimis- ja põllumajandusmasinatega. Väljas on katlad, külvikud, pritsid, niisutusseadmed, sorteerid,» selgitas Starke. Platsil oli võimas kuivati, kultivaator, katteloori kerija, söödamikser ja harjamismasin, millega saab eemaldada maasikatelt kuivad lehti ja marjadelt prahti.

Veidi eemal oli endale koha hõivanud Otepää firma Ökopesa, kes messil teist aastat. Välja olid pandud hüdrovoolikud ja metsatöötraktor.

Järgmisena leidsime üles Ala Talutehnika OÜ, kes oli väljas suurte jõududega. Lisaks firma omanikule ja töötajatele olid kohal koostööpartnerid. Näha sai mullaharimistehnikat, randaale, kultivaatoreid, ruloonpressi, haagiseid. «Sõnnikulaotureid on väljas kolme liiki: 8-, 12- ja 18tonnised. Kõik on uued mudelid,» selgitas firma juht August Paju.

Üle 20 aasta turul olnud firma on Maamessil osalenud juba üle kümne aasta ning firmajuhi kinnitusel on see ideaalne koht oma kaupa reklaamida. «Kui sind pole siin, pole sind olemaski,» nentis Paju ja lisas, et esimestest tundidest alates oli huvilisi ja uudistajaid käinud juba hulgaliselt.

Kohe Ala Talutehnika kõrval oli end sisse sättinud Valgas järelhaagisid ja vahetuskaste valmistav firma EHA Metalli- ja Puidutooted. «Kuigi meie toodangust enamik läheb välismaale, on meile iga klient oluline – seepärast aastaid messil ka käime,» sõnas firma juht Kaupo Roop. Väljas olid suured vilja- ja kruusaveohaagised ning hulk väikemaid haagiseid. Huvilistele andis firma toodetest ja tegemistest ülevaate projektijuht Karlis Kikkas.

Esimest korda osales Maamessil Tsirguliinas tegutsev firma EstMulch OÜ, kes toodab rebitud puidust multši. «Meil on eri värvi multše, lisaks värvitule ka kuldset, oranži, punast, pruuni ja musta värvi. Värvimiseks kasutame keskkonnasõbralikku muldvärvi,» selgitas üks firma omanikest Andrus Asi. Ka tema sõnul on uudistajaid palju. Firma tegutseb eelmise aasta sügisest.

D-hallis oli end sisse seadnud tohutu hulk toidutootjaid, nende hulgas Aakres asuv AS Bacula, kes ahvatles huvilisi oma mooside ja sahvtidega. Müügikoha juures oli palju degusteerijaid ja nii mõnigi lahkus sealt, moosipurk kotis.

«Uudsed tooted on mango- ja pirnitäidis. Hästi läheb peale funktsionaalne moos ja suhruta valmistatud viieviljamoos, samuti kiivi-tikrimoos, mis omapärast rohelist värvi,» tutvustas ettevõtte juht Vahur Vuks.

Pilkuse külas tegutsev Kanepikoda OÜ müüs Maamessi turuhallis kanepitooteid. Müügil olid kanepiseemneõli, kanepikama, -jahu ja -seemned ning kooritud kanepiseemned. «Oleme eesmärgiks võtnud inimeste toitumisalast teadlikkust tõsta ja teeme seda väga lihtsalt – läbi eestimaise õlikanepi,» sõnas firma üks omanikest Kaire Miljan. Ka tema tundis heameelt, et messil nii palju rahvast käib ning kauplemine edukalt läheb.

Maamessilt ei puudunud ka loomad. Uudistada sai eri tõugu lihaveisid, pulle, kitsi, lambaid ja alpakasid.

Baltic Agro esitles John Deere tehnikat, millest võimsaim oli nelja roomikuga traktor. Messi nael oli Eesti suurima separeerimis- ja sõelapinnaga kombain ja mururobot Tango, mida tutvustati efektse tango-show`ga.

Hästi sisutihe oli Show Arena programm. Hommikust peale kestis seal noorendikuhoolduse võistlus xTreem Cup, mille käigus võisteldi võsasae ettevalmistamises, stendivõistluses ja langetamises. Keskpäeval sai samas teoks ka messi pidulik avamine.

Reedel ja laupäeval viiakse Show Arenal läbi rahvusvaheline raievõistlus Kevadkarikas 2017. Kaks päeva kestval raievõistlusel võisteldakse saeketi vahetuses, täpsussaagimises, kombineeritud järkamises, laasimises ja puude langetamises. Ees on ootamas ka teatevõistlus, reedel ja laupäeval aga Postimehe Maamehe võistlus.

Tänavu on eksponaadid, mis on uudisväärtuslikud või paistavad silma oma suuruse, võimsuse või hoopis ökonoomsuse poolest, märgistatud SEA-märgiga.

Maamessil on vaatamist, proovimist ja mekkimist tohutult. Lisaks vaimule tuleb külastajatel ka füüsis valmis seada, sest uudistamist jagub mitmeks päevaks.

Maamess on avatud veel reedel ja laupäeval.