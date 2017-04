Tugikeskused peaks rohkem raha saama

Võrreldes 2014. aastaga on riiklik püsirahastus naiste varjupaikadele suurenenud 430 000 eurolt 770 000 euroni. «Naiste tugikeskuse teenus on täna tagatud igas maakonnas. Selle aastaga võrreldes suureneb püsirahastus neljandiku võrra, mis annab järgnevatel aastatel kindluse jätkusuutliku teenuse osutamiseks,» ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Ohvriabi seaduse järgi sisaldab naiste tugikeskuse liitteenus vajadusel turvalist majutust, esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, vajaduse korral psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, juriidilist nõustamist ja ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamist ja esmast nõustamist.

«Samas teame kõik, et vägivalla vähendamiseks tuleb tegeleda mõlema osapoolega. Lisaks ohvrite abistamisele peab riik süsteemsemalt tegelema ka vägivallatsejatega ning mul on hea meel, et riigieelarvest on leitud raha sekkumisprogrammi elluviimiseks,» rõhutas minister. Vägivallatsejate sekkumisprogrammi hakkab ellu viima sotsiaalkindlustusamet.