Seitsme kooli näitasid hoogsaid tantse

«Festival oli pühendatud laste- ja noorteaastale nimega »Mina ka«. Selle juhatas sisse Vanemuise etendus »Tants läbi aegade«, mis oli väga huvitav ja arendav. Saime palju teada balletist ja silmailu pakkus Vanemuise balletikooli tantsutrupp. Lõpus oli viktoriin: kõik küsimused vastati ära, ka auhinnad jagati välja,» jagas Arrak muljeid.

Edasi oli väike virgutuspaus ühise tantsuga «A rum sum sum». Seejärel hakkasid esinema tantsijad. «Kohal oli seitse kooli, igaüks neist esitas kaks-kolm tantsu. Kogu saal elas tantsijatele kaasa, nii palju plaksutamist pole ammu kuulnud,» oli koolijuht rahul.

Näha võis tema sõnul nii line-tantse, etteasteid tänavatantsu ja hip-hop stiilis. Samuti oli esindatud modernne tants tasakaaluliikuritega. Festival oli koolijuhi väitel nii hoogne, et aeg möödus silmapilguna.

«Järgmine tantsufestival on kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. See on rahvatantsufestival, kus kõik koolid tantsivad eesti rahvatantse – see lepiti ühiselt juba kokku,» lisas ta.