Eestlased sokutavad oma prügi Lätti

Puhtamaks peaks saama ka mitu piirilinna Eesti poole elanike seas tuntud ja armastatud paika. «Näiteks on suuremad talgud Veskijärve (Zagezers) kallastel, laululava ümbruses, raudteetammil ja Konnaoja (Varžupite) ääres,» rääkis Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija ajakirjanik Inga Karpova.

Talgute korraldajate esialgsetel hinnangul olevat tänavu koristamist ootavat prügi vähem kui eelmistel aastatel. «Ühelt poolt inimesed teadvustavad ilmselt üha enam, et selline tegevus on keskkonnavaenulik. Teisalt ollakse kindlasti korralikumad karistuse hirmus: nii meie kohalikud korrakaitsjad kui riigipolitsei on probleemiga tõsiselt tegelenud ja teinud ka päris palju trahve. Kui muu ei mõju, siis see ikka,» arutles Karpova.

Küll olevat aga Valka kihelkonnaduuma tegevjuht Guntis Bašķis Ziemeļlatvijale väitnud, et eestlased on hakanud teisele poole piiri väga palju prügi viskama. Seda kinnitavat asjaolu, et mitmelgi juhul on Valka piirkonda tekkinud prügihunnikutest leitud Eestis välja antud arveid, kviitungeid või muid pabereid, mis viitavad nende päritolule teiselt poolt piiri.

Mõni Valga linnavalitsuse töötaja on aga öelnud, et siin pool piiri tekitab jällegi probleeme Lätist pärit prügi. Jutt käib eelkõige taarast, mis on sisaldanud Valka alkoholipoodidest ostetud odavat märjukest. Eesti poolel seda reeglina ära anda ei saa – kuigi kuulu järgi aeg-ajalt mõni Valga taaraautomaat ka halastust üles näitavat ja Valkast ostetud ning Eesti pandipakendimärki kandva purgi või pudeli siiski vastu võtvat.

Ilmselt jõuab selline taara siiapoole piiri aga ikkagi pea alati siinsete elanikega. Igatahes pole kuulda olnud, et Läti elanikud naaberriigi piirialadele oma vanu dokumente või muud prügi sokutamas käiksid.