Üks koht, kuhu just kevaditi tihti toiduotsingutele siirdutakse, on põllud -- tihti nende omanike suureks meelehärmiks. Ei näe aga just sageli seda, kuidas samal põllul toimetavad lähestikku metskitsed ja sookured. Valga lähistel aga täna varahommikuses lörtsisajus selline vaatepilt avanes.