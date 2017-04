Pedajamäe pürgib aasta külaks

Valgamaalt püüdleb aasta külaks mullu Valgamaa väärt kodupaigana tunnustatud Pedajamäe küla. Kogukonnas on elanikke selle aasta seisuga 87, kes jagunevad 38 suitsu vahel. Külas on viis järve ja järvekino ning metsad annavad lähiümbruse parimat seenesaaki.

"Küla mägistel aasadel söövad rohtu 15 lehma, 22 hobust ning kepsutavad ringi 14 lammast ja 23 last. Mehed on meil väga sportlikud ning naised toredad ja tegusad." Nii iseloomustavad nad ennast ise. "Kvaliteetsest elukeskkonnast annab tunnistust elanike pidev kasv. Pedajamäe külla saabujaid tervitab roosiaed oma joovastava aroomiga ning külast lahkujatele anname kaasa sõõmu kopsurohtu."

Nii väärika avalöögi nagu tänavu, saab konkurss esimest korda – aasta küla 2017 algas Toompea lossist: kolmapäeval, 19. aprillil võõrustasid konkursil osalevate külade esindajaid Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Kodukandi toetusrühma juht Riigikogus Tanel Talve.

Külaliikumine Kodukant, Aasta Küla konkursi ellukutsuja ja korraldaja, soovib senisest enam motiveerida osalevaid külasid koostööle – nii omavahelisele kui ka meedia ja riigiga.

Tänavusel konkursil osaleb nii neid külasid, kes tähistanud 500. sünnipäeva kui ka 25 aastat tagasi loodu; on väikesi, poolesaja elanikuga kogukondi, aga ka pea pooletuhandelise rahvaarvuga paiku. On nii mereäärseid kui metsakülasid, nii neid, mis asuvad suurte linnade külje all kui ka neid, kellest lähim bussipeatuski jääb kümnekonna kilomeetri kaugusele.

Küla valib välja seitsmeliikmeline komisjon, mida traditsiooniliselt juhib Riigikogu esimees ja kuhu kuuluvad maaeluministeeriumi, siseministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, maainfokeskuse, Maalehe ning eelmise aasta küla esindaja. Mais, juunis, juulis külastatakse kõiki külasid ja kogukond saab võimaluse ennast tutvustada. Aasta küla kuulutatakse välja 4. augustil Eesti Külade 12. maapäeval Vana-Võidus.

Konkursil osalevate küladega saab põhjalikumalt tutvuda Kodukandi kodulehel. Lemmiku 15 küla hulgast saab valida ka rahvas: traditsiooniliselt teeb Kodukant ses osas koostööd saatega «Terevisioon», kus kandidaate tutvustakse.

Aasta küla valitakse alates aastast 2005, üle aasta. Möödunud korral oli selle tiitli vääriline Leedri küla Saaremaalt, Valgamaalt osales Aakre küla.