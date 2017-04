Jooksjad võistlevad volbriööl

Jooks saab alguse Tehvandi staadionilt. Võistkond koosneb seitsmest liikmest, kellest vähemalt kolm peavad olema naissoo esindajad.

Võistlus toimub Tehvandi spordikeskuses, teatevahetuste distants on 550 meetrit, esimesed kolm teatevahetust jooksevad naised, järgmised neli mehed.

Võistkondade eelregistreerimiseks tuleb saata võistkonna nimi ja võistlejate ees- ja perekonnanimed Toomas Halliste e-posti aadressile. Eelregistreerimine lõpeb 29. aprillil.

Võistlema on oodatud igas vanuses spordiklubide võistkonnad, kooli võistkonnad, töökollektiivid, sõpruskonnad, Otepää külade võistkonnad, täiskasvanud ja kooliõpilased. Võitjale võistkonnale aastaks rändkarikas. Kolmele parimale võistkonnale on medalid, diplomid, auhinnad. Igale osalevale võistkonnale kringel. Osavõtt on tasuta.

Võistluse korraldab Otepää vallavalitsus koostöös spordiseltsiga Kalev ja Tehvandi spordikeskusega. Toetavad Ugandi Resto ja Pühajärve Puhkekeskus.