Vaata emakeelseid videoklippe kliimamuutuste põhjustest

Klipid annavad ülevaate fossiilkütuste tekkest ning kasutamise ajaloost, süsinikuringest ja -jalajäljest. Samuti selgitatakse, kuidas mõjutavad kliimamuutused looduslikku mitmekesisust, merevee taset, maakera keskmist temperatuuri ja ilmastikuolusid.

Lühifilmidest leiab nutikaid nippe, kuidas aidata käitumisharjumuste muutmise abil kaasa kliimamuutuste protsessi pidurdamisele ning mil viisil kohaneda uute oludega. Näiteks käsitletakse klippides, kuidas vähendada toidu raiskamist ning kuidas arukalt liigelda.

Klipid on sobilikud nii kooliõpilastele kui ka Eesti elanikkonnale laiemalt kliimamuutuste alase teadlikkuse tõstmiseks ning need on tõlgitud ka vene keelde. Tõlkimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eestikeelsed klipid leiab SIIT