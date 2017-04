Eesti üks tuntumaid loodusfotograafe Sven Začek on sündinud Valgas ja kuigi elu on teda siit eemale viinud, on tugev side Lõuna-Eestiga säilinud. Vabakutselise loodusfotograafi oskusest maailma näha jutustavad kõige paremini tema pildid. Enim tuntust on aga konkursivõitude ja näituste kõrval toonud National Geographicu kaanele jõudnud händkakk.