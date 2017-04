Omavalitsuste ajalehed mõjuvad meediakeskkonnale halvasti

BNS-is avaldatud info kohaselt ütles Baltimaade Meedia Oivakeskuse juht Rita Rudusa uuringu esitlusel, et seekord oli fookuses meediakeskkonna tervis Balti riikides, kuna kohalikud omavalitsused on viimastel aastatel välja andnud üha enam publikatsioone.

Rudusa sõnul lõhuvad omavalitsuste ajalehed regionaalse meedia stabiilsust, levitades madala kvaliteediga sisu, seal hulgas poliitiliselt kallutatud uudiseid. See omakorda takistab meedial oma traditsioonilise valvekoera rolli täitmist.

Probleem on suurem Lätis ja Eestis, kus puuduvad regulatsioonid omavalitsuste lehtede piiramiseks. Leedus on sellealased regulatsioonid küll olemas, kuid need ei ole piisavalt efektiivsed. Rudusa tõi välja juhtumi, kus Leedu kohus sulges munitsipaallehe tegevuse, kuid vaid paar päeva hiljem hakati lehte uuesti väljastama teise kirjastaja poolt.

Baltimaade Meedia Oivakeskus viis uuringu läbi koostöös uuriva ajakirjanduse keskuse Re:Baltica ja Stockholmi Majanduskooli meediauuringute keskusega.