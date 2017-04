Kolmandik töötajatest usub soopõhiselt erinevate palkade maksmist

Turu-uuringute AS-i poolt aprilli keskel korraldatud veebiküsitluses vastas 34 protsenti jaatavalt küsimusele „Kas Eestis üldiselt makstakse naistele täpselt samade tööülesannete täitmise eest vähem palka kui meestele?“ 17 protsendi inimeste hinnangul ei maksta vähem ning 49 protsenti inimestest ei osanud antud küsimusele vastata.

Inimestest, kellele nende hinnangul on vastassoost töökaaslasest väiksemat või suuremat palka makstud, tunnistas 2,6 protsenti naistest ja 1,2 protsenti meetsest, et seda on juhtunud ka 2017. aastal.

Uuringus kinnitas ligi viiendik töötajatest, et talle on makstud erinevat töötasu kui sarnaste kogemustega vastassoost töökaaslasele. Vastassoost töökaaslasest madalama palga saamist tunnistas 14 protsenti ning kõrgema töötasu saamist 4 protsenti küsitluses osalenutest. 49 protsendi arvates on nad alati saanud sama töö eest samaväärset töötasu, 3 protsenti ei ole palgatööd teinud ning 30protsenti ei osanud küsimusele vastata.

Naistest ütles 20 protsenti, et neile on kunagi makstud vähem palka ning meestest 6 protsenti. Samas tunnistas 7 protsenti meestest ning 1 protsent naistest ka seda, et neile on makstud kunagi rohkem palka kui vastassoost töökaaslasele.

"Küsitluse eesmärk oli uurida Eesti inimeste isiklikku kogemust ja üldist suhtumist palgalõhesse," ütles Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets uuringu tulemusi pressiteate vahendusel kommenteerides. "Tulemused näitavad, kui suur mõju inimestele on avalikul arvamusel ja meedial. Paljud arvavad, et meestele makstakse sama töö eest kõrgemat palka, kuigi inimesed ise seda üldiselt kogenud ei ole," märkis Eamets.

Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas 12.-17. aprillini ning sellele vastas 1062 vanuses 18+ aastast Eesti elanikku.