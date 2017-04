Kaheeurosele mündile tuleb ametlik juubelilogo

2eurosel mündil on kujutatud Eesti Vabariigi ametlikku riiklikku juubelilogo „Aastasada“, mis kujutab endas samaaegselt numbreid 18 ja 100. See numbrimaagia ühendab endas nii riigi asutamise aasta kui ka tänapäeva. Võidutöö autorid on Ionel Lehari ja Meelis Opmann loovagentuurist Identity OÜ, agentuur on ka Eesti ametliku juubelilogo autor. Kujunduskonkursi teise koha pälvis Riho Luuse kavand ning kolmanda koha Heino Prunsvelti kavand.

2eurone mälestusmünt on erikujundusega käibemünt, mille ühine külg on sama, kuid rahvuslikul küljel on teemakohane erikujundus. Mündid on mõeldud sümboolselt kõigi Eesti elanike jaoks ja seetõttu tuleb müntide tiraaž sama suur, nagu oli Eesti rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuaril: 1 317 800 (statistikaameti andmed).

Münt jõuab ringlusse 2018. aasta alguses ja see kehtib maksevahendina kogu euroalal.

Võidutöö eest makstakse pärast müntide emiteerimist 2000 eurot autoritasu. Teise koha eest makstakse 700 ja kolmanda koha eest 500 eurot autoritasu. Mitme autori puhul läheb auhinnatasu jagamisele.

2eurose mälestusmündi kujunduskonkursile esitati kokku 33 kavandit.