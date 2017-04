Abiturientide riigieksamite periood saab alguse esmaspäeval

Kõige rohkem on õpilasi eksamile registreerunud Valga gümnaasiumi (46). Järgnevad Otepää gümnaasium (28), Tõrva gümnaasium (27),

Valga kaugõppegümnaasium (23) ja 14 abiturienti teeb eksamit Audentese spordigümnaasiumis Otepääl.

Minimaalselt saab reeglina ühes koolis eksamit teha 15 inimest. Seetõttu on mitmeid aastaid Puka ja Tsirguliina keskkoolide õpilased oma eksameid sooritanud nii Otepääl kui Valgas. Tänavu teevad nad oma eksami Valgas (Pukast kuus last ja Tsirguliinast seitse).

Samuti peavad Audentese spordigümnaasiumi õpilased inglise keele eksami tegema koos Otepää gümnaasiumi abiturentidega.

Valgamaal on ka üks erand. Nimelt on erandina lubatud teha eesti keele eksamit teise keelena Valgas. „Poleks otstarbekas noori maakonnaüleselt jooksutada.Pealegi on meie noortel keeruline selle eksami sooritamiseks ekstra Tartu sõita,“ ütles peaspetsialist hariduse alal Ivi Tigane. Lisades, et seda eksamit sooritab kaheksa Valga gümnaasiumi lõpetajat.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit. Seega esimene eksam on eesti keeles (24.aprillil) või

eesti keeles teise keelena (26.aprillil). Matemaatika eksam toimub 12.mail ja Valgamaalt on eksamile registreerunud 147 sooritajat.

Võõrkeele eksami kirjalik osa kirjutatakse 2.mail ning suuline osa toimub 3.-9.maini. Valga maakonnas teeb inglise keele eksamit 133 noort.

Teisi keeleeksameid Valgamaal ei toimu.