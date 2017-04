Maamessil osaleb 500 firmat kümnest riigist

Oma tooteid ja teenuseid tuli messile tutvustama 500 firmat kümnest riigist. Valgamaad esindab kuus ettevõtet: EHA Rauatööd OÜ, Ala Talutehnika OÜ, Kanepikoda OÜ, Ökopesa OÜ, Estmulch OÜ ja Bacula AS. Põlluharimis- ja loomakasvatustehnikaga oli neljapäeval väljas ka Hummuli kandi mehe Toomas Starke Tartumaal tegutsev Starfeld OÜ.

Starfeld OÜ on Maamessil juba vana tegija. Väljas oldi sel korral mullaharimisriistade, põllumajandustehnika, aiandusseadmete ja kateldega. Firma juht Toomas Starke jagas huvilistele selgitusi. Eemalt paistmas kuivati. / Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane

«Oleme Maamessil osalenud juba 17 aastat ja täna väljas väga erinevate mullaharimisriistade ja põllumajandustehnikaga: katlad ja kütteseaded, külvikud, pritsid, niisutusseadmed, sorteerid,» selgitas Starke. Platsil oli võimas kuivati, kultivaator, katteloori kerija, söödamikser ja harjamismasin, millega saab eemaldada taimedelt kuivanud lehti ja marjadelt prahti. «Ostutehinguteni messil tavaliselt ei jõuta: kogutakse infot ja tehakse tehnikaga tutvust.»

Veidi eemal oli koha hõivanud Otepää firma Ökopesa, kes messil teist aastat. Väljas olid hüdrovoolikud ja metsatöötraktor.

Järgmisena leidsime üles Ala Talutehnika OÜ, kes oli väljas suurte jõududega. Lisaks firma omanikule ja töötajatele olid kohal koostööpartnerid. Näha sai mullaharimistehnikat, randaali, kultivaatorit, ruloonpressi, haagiseid. «Sõnnikulaotureid on väljas kolme liiki: 8-, 12- ja 18tonnised. Kõik uued mudelid,» selgitas firma juht August Paju.

OÜ Kanepikoda müüs messil kanepitooteid. Tooteid esitlesid Kaire Miljan (leti taga vasakul) ja Kaija Zujev. / Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Messil uudistajaid hulgaliselt

Enam kui 20 aastat turul olnud firma on Maamessil osalenud juba 12 korda ning firmajuhi kinnitusel on see ideaalne koht kaupa reklaamida. «Kui sind pole siin, pole sind olemaski,» nentis Paju ja lisas, et messi avamisest alates oli uudistajaid käinud juba hulgaliselt.

Kohe Ala Talutehnika kõrval oli end sisse sättinud Valgas järelhaagisid ja vahetuskaste valmistav firma EHA Metalli- ja Puidutooted. «Kuigi toodangust enamik läheb välismaale, on iga klient oluline – seepärast messil ka käime,» sõnas firma juht Kaupo Roop. Väljas olid suured vilja- ja kruusaveohaagised ning hulk väiksemaid haagiseid.

Firma toodetest ja tegemistest andis ülevaate projektijuht Karlis Kikkas. «Mõnigi on üllatunud, kuuldes, et neid haagiseid ja kärusid tehakse Valgas. Messil on oma toodangut vaja tutvustada.»

Esimest korda osales Maamessil Tsirguliina firma EstMulch OÜ, kes toodab rebitud puidust multši. «Meil on kuut värvi multše, lisaks tavalisele kollast, oranži, punast, pruuni ja musta. Värvimiseks kasutame keskkonnasõbralikku muldvärvi. Värvitud multš on rohkem silmailuks,» selgitas üks firma osanikest Andrus Asi. Ettevõte tegutseb mullu sügisest ja kliendid on peamiselt eraisikud.

Aakre moosid läksid hästi kaubaks

D-hallis on tohutu hulk toidutootjaid, nende hulgas Aakres asuv AS Bacula, kes ahvatles huvilisi mooside ja sahvtidega. Müügikoha juures oli mitu degusteerijat: enamik lahkus sealt, purk kotis.