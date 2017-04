Metsaühistud üle Eesti kutsuvad metsa istutama

Käes on metsaistutusaeg ning nagu igal kevadel, on metsas tegutsejatel nüüd käed-jalad tööd täis. Sel aastal istutatakse metsadesse üle Eesti 30 miljonit väikest puud, peamiselt meie metsadele omaseid mände, kuuski ja kaski. Kui riigimetsas saab metsaistutusel tööd 1700 inimest, siis erametsades tehakse suur osa tööst metsaomanike endi poolt või talgutena, koos pere ja sõpradega.

Valgamaal hoolitseb metsaomanike metsauuenduse korraldamise ja metsakasvatuslikele küsimustele vastuste andmise eest Valgamaa Metsaühistu, kelle mitmete liikmete jaoks tõi metsaistutamise planeeritust oluliselt varem päevakorda eelmisel aastal Kagu-Eestit hõredamaks muutnud torm. Ka 29. aprillil toimuval metsapäeval on plaanis uuendada 2016. aasta juulitormi tõttu lagedaks jäänud ala.

SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuhi Kert Kekki sõnul on metsühistud metsapäevade korraldamise üle Eesti ette võtnud selleks, et pakkuda metsahuvilistele võimalust tutvuda, kuidas erametsades elu käib, milliste valikute ja võimaluste ees seisavad erametsaomanikud ja milline on olukord erametsade uuendamisega. Metsapäevadel selgitavad metsanduse asjatundjad metsa kasvamise ja kasvatamise põhimõtteid ja traditsioone ning üheskoos pannakse algus uuele metsapõlvkonnale.

Registreerumine ja lisainfo metsaühistute metsaistutuspäevade kohta on leitav erametsaportaalist www.eramets.ee.

Kõiki metsasõpru kutsutakse käsi metsamullaseks tegema!

Valgamaal toimuva metsapäeva kohta saab lisainfot Valgamaa Metsaühistu juhatuse liikmelt Atso Adsonilt.