Lasteaiaõpetajate palk lähiajal kasvab

Haridus- ja teadusministeeriumi info kohaselt lepiti riigieelarvestrateegias kokku, et järgmise nelja aasta jooksul antakse selleks kokku 58,5 miljonit eurot. Selle aasta viimaseks neljaks kuuks eraldatakse juurde juba 2,5 miljonit eurot.

„Peame tasandama liiga suure õpetajate palkade erinevuse, mis ulatub praegu 472 eurost 1000 euroni. Ligi pooltes omavalitsustes jääb palk alla 770 euro. Järgmise kolme aasta jooksul tõuseb enam kui pooltes omavalitsustes lasteaiaõpetajate palk ligikaudu 50 protsenti,“ sõnas minister Mailis Reps.

Minister Mailis Repsi sõnul saab lisaraha toel ligi 100 omavalitsust tõsta oma lasteaiaõpetajate palga samale tasemele õpetajate palgaga. „Lasteaiaõpetajate suuremate palkadega omavalitsused saavad hoida töötasu kooliõpetaja palgakasvuga samas tempos ning panustada ka tugiteenuste kättesaadavusse ja tugispetsialistide töötasusse. Samuti võib omavalitsus diferentseerida palgamäärasid ja pakkuda suuremat töötasu, sealhulgas magistrikraadiga lasteaiaõpetajale,“ selgitas ta.

Toetuse saamiseks peab kohalik omavalitsus tagama omaosaluse kuni ühe kolmandiku ulatuses. Lasteasutuse õpetajate toetus eraldatakse kohalikule omavalitsusele siis, kui omavalitsus on teinud otsuse, et palga alammäär on alates 2017. aasta 1. septembrist vähemalt 80% ja 2018. aastast vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Vahendid eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetusfondist. Toetusfondi vahendite jaotuspõhimõtted kehtestatakse riigieelarve seaduse alusel toetusfondi määrusega.