Oliver võistleb telesaate „Väikesed hiiglased „ finaalis

Külaliskohtunikuna osales Ott Leplandi asemele Tanel Padar, kes pidi aru andma saate multitalentidele, kes sel korral kehastusid ise küsijateks. Padar pidi vastama, kui lõbus on rokkstaari elu tegelikult ja kuidas tal ikka naiste ja lastega lood on.

Saatest saatesse üllatavate laulude ja luuletustega esinenud Tõrva kandi poiss Oliver laulis sel korral «Vana Meremehe laulu» ja sai külaliskohtunik Tanel Padarilt kümme punkti. Ühtlasi kasutas poiss taas võimalust esitada kohtunikele üks trikiga küsimus. Mis see on, mis kevadel-sügisel-suvel on roheline, aga talvel kollane? Keegi kohtunikest seda ära arvata ei osanud, õige vastus oli muru. Oliver sai kohtunikelt keskmisena 9,7 punkti.

Saates selgusid ka need kaks tiimi, kes astuvad 7. mail finaalis vaatajate ette. «Väikeste hiiglaste» finaalis näeb Danieli Dream Teami ja Inese Imelisi, kus võistkonnas on ka Oliver. Saatest lahkusid täna Koidu Tähed.