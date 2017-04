Minister tõi välja hariduse võlu

Head eksamikirjutajad!

Teame, et täiskasvanud inimese sammu pikkus on umbkaudu seitsekümmend-kaheksakümmend sentimeetrit. Samm pole teab kui suur või sobiv mõõt maailma tunnetamiseks, kuid see pole kunagi takistanud kedagi tegemast esimest sammu teel seatud eesmärgi poole.

Rändurid ja maailma-avastajad on edasi pürgides jätnud selja taha sadu ja tuhandeid kilomeetreid. Ka teie olete edasi sammunud oma haridusteel klass korraga ja tänaseks olete oma 12aastase koolitee lõpetamiseks jõudnud esimesele küpsust näitavale eksamile.

Meeldetuletus, et õppimine kestab kogu elu, peaks olema kirjas iga kooli, elu- ja töökoha uksel. Kuigi gümnaasium lõpeb riigieksamitega, algab sellega uus etapp teie elus. Eksam on just see koht, kus tuleb oma teadmised ja oskused praktikasse rakendada. Tänu eksamitele saame kogemuse, mille põhjal otsustada, kus suunas edasi liikuda eriala omandamiseks.

Armsad abituriendid, tahan loota, et olete ka täna heas hoos. Küllap mõistate kui palju ja kui erinevaid võimalusi on teil valikute tegemiseks. Maailm on küll keeruline, aga see on ka uskumatult huvitav. Võtmeks edukasse ellu on tahe õppida. Teisisõnu – kuidas ja kui kaugele soovite jõuda, selle määrab ära teie ettevõtlikkus ja töökus.

Soovin, et peaksite alati meeles, et hariduse võlu on avastamise võlu. Õppimise nauding on rändamise nauding uute sihtide poole. Tänast eksamit võib vaadata kui jõudmist vahepeatusesse ja see on koht, kust edasi hargnevad tuhande rajad, mida käies saate pidevalt avastada ennast ja maailma.

Nagu öeldud - sammu pikkus täiskasvanud inimesel aastatega enam ei kasva, kuid targalt samme seades ja optimistlikult edasi astudes jõuate kindlasti kaugele.

Soovin teile kõigile head eksaminärvi, vahedat sulge ja palju häid mõtteid!