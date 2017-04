Valga väikesed loodusesõbrad osalevad konkursil

Valgamaalt on keskkonnasõbralik klassi tiitlile kandideerimas Valga põhikooli 3.d klass ja õpetaja Kairi Voode. Klassi õpilased osalevad erinevates keskkonnaprojektides, saades erinevaid tunnustusi. Õuesõpe ja looduse uurimine on neile tähtis osa õppetööst.

3.d klassi õpilased koos klassijuhatajaga on suured loodussõbrad. Klass on õpetaja eestvedamisel osalenud väga paljudes keskkonnaprojektides ja võõras pole ka õuesõpe. Erinevates projektides on võidetud ka tunnustusi.

Klassi ja õpetaja konkursile esitanud lapsevanema sõnul väärivad nad innuka innovaatori tunnustust, sest innustavad ka teisi klasse projektides osalema. Õpetaja kirjutas sellel õppeaastal tervele koolile KIK projekti, milles õpilased saavad tasuta erinevatel loodusõppekäikudel osaleda. Klassis on koostatud põnevaid loovtöid, kus õpilased saavad näidata oma parimaid oskusi.

Suur tähtsus on rühmatöödel. Juba kahel õppeaastal on klass osalenud Võrumaa kutsehariduskeskuse projektis «Talvised külalised linnumajas». Eelmisel aastal sai klass parima kooli tiitli. Sel aastal osalesid lapsed Balsnacki konkursil «Kõige linnusõbralikum klass», kus klass oli finaalis kahe nominatsiooniga.

Lisaks tegelevad lapsed aktiivselt prügi sorteerimisega. Nad osalevad ka Hullu Teadlase projektis, mida korraldab Tartu Ülikool. Eelmisel aastal oli teema taimede kasvatamine erinevates kasvutingimustes. Projektis saavutati vabariigis 1. ja 2. koht. Tänu projektile on mitmetes kodudes õpilased innustanud vanemaid ka prügi sorteerima.

Innukalt on klass osalenud küünlaümbriste jahis ja patareijahis. Loovtöös saavutati žürii lemmiku tiitel (2016). Aktiivselt osaletakse projektis «Tere, kevad» (2016, 2017) Õpilased saadavad aktiivselt fotosid, mida looduses märkavad. Nädalavahetustel käivad lapsed meelsamini õues ja panevad hästi tähele ümbritsevat. Osaletakse Räpina aianduskooli projektis «Sõpruseterad».

Projektis «Ei killerkotile», saavutati ka tunnustus. Sellel aastal tegid vanemad vanadest teksadest klassi vaiba, millel on lastel mugav istuda või lamada. Osaleti ka projektis «Väike panus-suur mõju».

Sel aastal esitati Keskkonnakäpa konkursile 43 tööd üle kogu Eesti. Suurima osalejate arvuga kandideerimisrühm on sel korral lasteaed. Suur osa esitatud töödest on seotud õues õppimisega ning ka taimede istutamise ja kasvatamisega.

Võitjad kuulutatakse välja juuni alguses.

Žürii annab välja kuni 21 auhinda viies erinevas sihtrühmas:

• keskkonnasõbralik lasteaed;

• keskkonnasõbralik õpilasrühm/klass;

• keskkonnasõbralik õpetaja;

• keskkonnasõbralik kool;

• keskkonnasõbralik keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon

Lisaks jagatakse igas kategoorias välja rahva lemmiku tiitlid.