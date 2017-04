Ettevõtjate delegatsioon sõidab Sevilla turismimessile

Feria de Abril on Hispaania võimsamaid ja suurejoonelisemaid turismihooaja avaüritusi, mida külastab nädala jooksul enam kui 5 miljonit turisti.

«Oleme harjunud turismimesse ette kujutama kui kõledaid plekist kuure, kus kõrgete letimüüride taga istuvad kunstvalgusest närtsinud kaunitarid, kes püüavad tüdinud möödujatele kangelaslikult oma voldikuid kilekotti susata,» ütles ees ootavat sõitu kommenteerides Valgamaa arenguagentuuri juht Rein Org.

«Nüüd näeme hoopis teistmoodi ettevõtmist. Mess on vabas õhus ja selle korraldamisega tegeleb kogu linnarahvas, iga tänav, iga maja, iga asum ja ühtlasi kogu linn koos. Viit miljonit külastajat toidab, joodab ja lõbustab 1500 laadapaviljoni, kuid mitte üheski neist ei teeninda ostjaid kaupmehed,» ütles Org.

Feria de Abril avab ühtlasi härjavõitluse hooaja. Corrida on küll vastuoluline kultuuriüritus, kuid vaieldamatult Hispaania turismi võimsaim tõmbenumber.

Sevillas on plaanis kohtumine ka Eesti aukonsuli Fernando Franco Fernandezega. Eestlaste vastuvõtja on Malaga provintsi Manilva omavalitsus eesotsas linnapea Mario Jiménez Rodríguezega. Manilvas esitletakse kohalikele ettevõtjatele ka Eesti käsitöötoidu tooteid nagu rukkileib, kama, kilu, marjamahlad ja maiustused.

Messikülastuse ja õppereisi eesmärk on inspireerida kohaliku toidu ja turismi valdkonnas tegutsevaid väikeettevõtteid arendama ja looma uusi tooteid ning teenuseid. Delegatsiooni kuulub kokku 56 vastava valdkonna ettevõtjat, võrgustiku esindajat, turismiarendajat ja omavalitsustegelast. Delegatsiooni juhib Valga maavanem Margus Lepik.

«Suur osa Valgamaa ettevõtlusest on seotud toidu- ja turismisektoriga. Selleks, et olla edukas välisturgudel ja väliskülaliste teenindamisel, on vaja kontakte ja kogemusi. Messidel osalemine annab võimaluse tutvustada Eestit ja Valgamaad ning ka konkreetseid ettevõtteid ja teenuseid,» sõnas maavanem.

«Samuti on oluline näha, mis toimub turismisektoris mujal Euroopas ning milliseid võimalusi kasutatakse külaliste teenindamisel. Seekordne Valgamaa arenguagentuuri projekt annab meie ettevõtjatele võimaluse ennast tutvustada ühes Euroopa tuntuimas turismipiirkonnas,» lisas Lepik.

Messikülastuse ja õppereisi korraldab Valgamaa arenguagentuur, kelle missioon on muuta oma tegevustega Valgamaa majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppereisi toetab Valgamaa Omavalitsuste Liit, Manilva omavalitsus, Eesti aukonsul Sevillas ja Eesti suursaatkond Madridis.