Suur ausammas tavalisele inimesele

Üks heasüdamlik, kuid veidi viinalembene kojamees avastab hommikul, et öö jooksul on temale ausammas püstitatud. Kogu linnake on elevil ning põleb uudishimust, et teada saada, millega on nende kojamees Ivan Muhhin säärase austuse ära teeninud.

Venemaa nüüdisaegse näitekirjaniku Vladimir Žerebtsovi auhinnatud näidendi tõi Rakvere Teatris lavale vene külalislavastaja Filipp Los, kes valiti äsja Vene Teatri uueks kunstiliseks juhiks. Lavastaja silmis on «Ausamba» puhul tegu ühe parima satiirilise näidendiga, mis vene keeles viimastel kümnenditel kirjutatud. Seal on nii sügavust kui ka sooja huumorit ning tegelasi otse rahva seast, sõltumata sellest, mis rahvaga on tegu.

Rakvere Teatri komöödiat «Ausammas» mängitakse Valga kultuurikeskuses kolmapäeval, 3. mail. Osades Eduard Salmistu, Ülle Lichtfeldt, Tarmo Tagamets, Marin Mägi-Efert, Silja Miks, Tarvo Sõmer, Liisa Aibel ja Helgi Annast.