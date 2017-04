Kui veel mõne nädala eest peeti tõenäoliseks, et Margus Tsahknalt (vasakul) võtab erakonna juhtimise üle Valgast pärit Marko Mihkelson, siis hiljem on ta kandideerimise välistanud. Teisipäeval väitis Mihkelson, et pole veel otsustanud, kelle poolt esimehe valimistel hääletada ja viitas, et lisanduda võib ka uusi kandidaate.

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS