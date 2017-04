Riik soovib parandada asendushoolduse korraldust

«Sotsiaalhoolekande seaduse muudatused lahendavad suures osas asendushoolduse probleemid. Laste jaoks on kõige loomulikum kasvukeskkond pere, mistõttu plaanime suurendada perepõhise asendushoolduse osakaalu,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Eelnõuga muudetakse senist asendushoolduse korraldust, millega luuakse paremad võimalused nii laste igapäevase elu korraldamiseks kui ka ellu astuvate noorte iseseisva toimetuleku ja õppimise toetamiseks. Maavalitsuste reformi elluviimisel saab omavalitsuste ülesandeks asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamine.

Eelnõuga on plaanis muuta ka rahastamise skeemi, mis motiveeriks laste paigutamist pigem hooldusperre kui asutusse. Senised maavalitsuste ülesanded jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste ja sotsiaalkindlustusameti vahel. Sotsiaalkindlustusamet on valmis ametisse üle tooma kõik maavalitsuste ametnikud, kes on seni tegelenud sotsiaalvaldkonnaga.

Kohalikust omavalitsusest riigile üle tulevaid ülesandeid täidab edaspidi sotsiaalkindlustusamet. Ameti ülesanded on edaspidi riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine, lisaks senised omavalitsuse tegevused hooldusperede värbamiseks ja ettevalmistamiseks ning tervise arengu instituudi koolitustele suunamiseks.

Eelnõuga määratakse kindlaks kvaliteedipõhimõtted, mida iga teenuse osutaja peab sotsiaalteenust osutades järgima. Järelevalvet kvaliteedipõhimõtete rakendamise üle hakkab tegema sotsiaalkindlustusamet.