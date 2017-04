Koidu Tähed tõid festivalilt Julgõ Joro auhinna

«Tänavusel kontserdil oli lisaks oma repertuaarist vabalt valitud laulule kohustuslik lugu »Kost laaluq saaduq«, mis sai iga osaleja poolt uue vormi. Kohustuslik lugu oli ansamblite vahel nii huvitavalt seatud, et 20 korda kuulates kordagi igav ei hakanud – see oli selle korra festivali fenomen, mida iga-aastased festivali külastajad tähele panid,» rääkis Koidu Tähtede laulja Tiia Pärnik.

«Osalesime festivalil esimest korda ja jäime väga rahule. Festivalilt jäi meelde lahke vastuvõtt, abivalmidus ja hea korraldus ning helitehniliselt hea töö,» lisas Pärnik.

«Saime suurepärase kogemuse, et rahvamuusika võib särada ka tänapäeva muutuvas ajas, uutes traditsioonides ja vormides, meie juuri väärtustades.​ Festivali idee ongi silla loomises vana ja uue vahel, kus rahvamuusika kõlab nüüdisaegses vormis, kus kõik erinevad interpretatsioonid on teretulnud.»

Kohustusliku loo «Kost laaluq saaduq» seaded kandlele ja viiulile kavandas Koidu Ahk ja klaverile Jaana Oberst.

«Kava harjutades muutus laul väga omaseks. Uue nägemuse sai ka meie repertuaari lemmikpala »Virgad neiud«. Harjutasime palju, seetõttu oli eriliselt hea meel Võro instituudi auhinna Julgõ Joro üle,» sõnas Pärnik.

«Leiame, et meie lugude seadete tugevus, just sõna kasutamine, tuli hästi välja. Arvame, et seda märkaski žürii ja sel juhul me tõime koju meile võimaliku parima auhinna. Võro instituudi eriauhind teeb meile au! Auhinda üle andes tutvustas instituudi esindaja Urmas Kalla meid kui »Ao Tähe«. Koidu Tähed ehk Võru murdes Ao Tähed tänavad tunnustuse eest!»

Žüriisse kuulusid Ingrid Rüütel (festivali patroon), heliloojad Olav Ehala ja Tauno Aints, pärimusmuusik Cätlin Mägi ning muusik Tuulikki Bartosik. Kontserdi salvestas Tallina TV.