Piirilinnast inimesi värbava ettevõtte töötajate arv peaks veerandi võrra kerkima

Ettevõtte Läti haru juht Maksims Jegorovs ütles BNSile, et novembris kasvas ettevõtte töötajate arv tuhande töötajani, kuid augustiks plaanitakse seda tõsta veel 22 protsenti. Ettevõttel on viis kontorit Riias ja üks Ventspilsis.

Ettevõtte Läti haru on viimastel kuudel otsinud kaugtööst huvitatud IT-spetsialiste ka Valka ja Valga piirkonnast. Tegemist on esimese sellesarnase projektiga Valka linnas.

Accenture Latvia personalijuht Zanda Arnava ütles eelmisel kuul, et nad tahavad värvata Valga-Valka piirkonnast ettevõttesse inimesi, kes töötaksid ettevõtte heaks oma kodust. «Ootame tööle IT-spetsialiste, kel võimalik ettevõttes areneda ning nad saaksid hiljem IT-tudengeid välja koolitama hakata.» Ta lisas, et Valka omavalitsus on olnud väga koostööaldis sellise võimaluse loomiseks.

Piiriäärsest kaksiklinnast talentide otsimine on osa ettevõtte soovist pealinnast välja laieneda. «Läheme Riiast kaugemale ja plaanime katta kõik regioonid, sest usume, et seal töötavad inimesed on oma regioonide patrioodid ja suudame pakkuda võimalust teha kaugtööd. Valka on lihtsalt üks neist piirkondadest, kus hakkame kampaaniat ellu viima,» ütles Arnava siis.

Tema sõnul otsivad nad inimesi laia profiiliga ettevõtte IT-arenduse valdkonda. Leping tehakse küll Accenture Latviaga, aga spetsialistid hakkaksid tööle globaalsetes projektides.

Oma värbamisplaanist piirilinnas andis firma teada veebruaris.

Valka kihelkonnaduuma investorsuhete spetsialist Maris Ozols on Valgamaalasele kinnitanud, et selline ettevõte on olnud piirilinna väga oodatud. „Ettevõte ootab ka eestimaalastest töötajaid,» rõhutas ta.

Valga linnavalitsuse tollan ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa nõustus märtsis oma Valka kolleegiga. «Selline võimalus on märgilise tähendusega Valgale ja Valkale, sest võimaldab pakkuda haritud spetsialistidele tööd nende kodukohas ja luua eeldused valdkonna edasiseks arenguks piirkonnas.»

Ettevõttel on 394 000 töötajat üle maailma ja see teenindab kliente 120 riigis.