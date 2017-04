Põllud ägavad linnuparvede all

„Linnud on juba pikalt kohal ja neid on palju – põllud mustavad. Mõneski parves võib linde tuhat või enam olla,“ võttis olukorra kokku Tõlliste vallas Tagulas talu pidav Valgamaa Põllumeeste Liidu esimees Kalle Kits. „Pikk ja vinduv kevad hoiab neid tavalisest kauem siin end tankimas.

„Eks põllumehed ole taliviljadele korralikult süüa andnud ja pea olematu talv on ka vilja ära petnud ning see on juba üles tõusnud. Lind aga loll ei ole: tema läheb sinna, kust midagi süüa saab,“ lisas ta.

Sama meelt oli Kesa-Agro juht Venda Vihmann Sangaste vallast. „Suured parved on teraviljapõldudel. Ja ega nad enne pesitsema lenda, kui soojemaks läheb.“

Helme vallas tegutsev Ain Juurikas on seni näljaste lindude masskülaskäigust pääsenud. Juba mitmendat päeva Kalme külas peatuv umbes tuhandepealine haneparv on enese nuumamiseks naabri karja- ja heinamaad tema viljapõldudele eelistanud. Põllumees tõdes kibeda huumoriga, et ju on naabril enamat pakkuda - ilmselt ristikut. „Eks olukord on vilets: tööd seisavad. Suur vihm tegi põllu päris pehmeks ja põllule veel ei saa.“

Täna pärastlõunal võis Tõlliste vallas Tagula külas põllul näha einestamas hanesid, keda oli seal paarisaja linnu ringis. Mida nad soiselt põllult leidsid, ei õnnestunud kindlaks teha. / Taavi Niittee / Valgamaalane

Võib veel hullemaks minna

Samas rõhutasid nii Kalle Kits kui keskkonnaameti peaspetsialist Tõnu Talvi, et kuigi praegune seis ka Lõuna-Eesti põllumehi ilmselgelt ei rõõmusta, on Põhja-Eestis olukord veel hullem. Seda kinnitas ka Virumaa Põllumeeste Liidu juht Einar Jakobi.

„Virumaa jääb rändeteedele. Mul endal mere lähedal põlde pole, aga tean, et kus on rannikul põllud, peatuvad linnud tänavu nädalaid ja kuid. Paraku harjuvad nad üha enam ka igasugu peletitega,“ tõi Virumaa esipõllumees välja.

Kui Eesti Ornitoloogiaühingu juht Andres Kalamees arvas kolmapäeva hommikul, et kevadränne on saavutanud vähemalt Võrtsjärve ümbruses maksimumi, siis Tõnu Talvi arvas, et saab veel hullemaks minna. „Ränne käib heitliku ilma tõttu juppide kaupa. Kriitiline periood võib saabuda mai algul, kui handele lisaks peaks saabuma valgepõsk-lagled.“

„Kuna ilmaolud on ebasoodsad ja pesitsusaeg surub takka, võivad lagled suures osas Eestist ka peatumata üle lennata,“ pakkus Kalamees põllupidajatele siiski lootusekiire.

Maaülikooli juhtivteadur, riikliku hanede seireprojekti juht Aivar Leito rõhutas, et lagled pole erinevalt hanedest Valgamaa põlde kunagi olulisel määral ohustanud – nemad peatuvad pigem Lääne- ja Põhja-Eestis.

„Kui ränne venib, võib laglede mõju olla kõikjal Eestis tavalisest väiksem. Rändeperiood lõpeb alati samal ajal. Küll on aga haned tänavu tõepoolest pikemalt Eestis peatumas. Esimesed parved tulid juba märtsi keskel. Sellepärast on ilmselt ka kahjustuste hulk põldudel tavalisest suurem,“ selgitas Leito.