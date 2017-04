«Nii täna maavanemana kui ka tulevikus vallavanema kandidaadina seisan selle eest, et Valga, Õru, Taheva, Karula ja Tõlliste inimesed tunneksid ennast pärast ühinemist võitjatena ning uues omavalitsuses oleksid kõigil tagatud võimalused hästi hakkama saada,» rääkis potentsiaalne Valga valla juht Margus Lepik.

«Uues vallas tuleb lähiajal keskenduda elukeskkonna, eelkõige teede olukorra parandamisele, samuti haridusele ja omavalitsuse haldussuutlikkusele. Valga valla tulevikuväljavaated on head, on olemas eeldused uute töökohtade loomiseks. Tuleb luua meeskond, kes oskaks ja tahaks need võimalused teoks teha. Tahan, et Valga vald oleks hea koht elamiseks ning meid ühendaksid uued ühised saavutused, ettevõtmised ja identiteet,» lisas Lepik.

Reformierakonna ja tema toetajate eesmärk on võita valimised ja saada juhtivaks jõuks 27-liikmelises volikogus. Reformierakond seisab ettevõtlusvabaduse eest ja on vastu arutule laenamisele ning üle jõu elamisele.

Valga vald moodustub praeguse Valga linna, Õru, Taheva, Karula ja Tõlliste valla territooriumil. Margus Lepik on olnud tegev ettevõtluses, on olnud kauaaegne Valga linnapea, Riigikogu liige ning praegune Valga maavanem. Lepik on sündinud Valgas, saanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ja pöördunud seejärel Valka tagasi, et siinsesse kogukonda panustada ja eluolu parandada. Tema peres kasvab kolm last ning tema tuntuim hobi on sport – nii sellega tegelemine kui spordielu korraldamine.