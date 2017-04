Tartu rattaralli tuleb klassikalise rajaga

Tartu Rattaralli pikem, 135 km distants alustab sarnaselt 2014. aasta rajaga marsruudil Tartu – Pangodi – Otepää – Hellenurme. Pärast Hellenurmet ei sõideta aga seekord läbi Elva tagasi Tartusse, vaid hoopis Pangodi peale ja sealt Luke ja Nõo kaudu Tartusse.

„Kui eelmise aasta marsruut oli Tartu – Liiva – Puskaru – Kanepi – Otepää ring läbi Postitee, siis nüüd on Tartu Rattaralli rajaks jälle vana klassika, mida on aastate jooksul väga palju kordi sõidetud," sõnas võistluste direktor Indrek Kelk. Ta lisas, et iga-aastaselt Rattaralli raja vahetumise eesmärk on pakkuda sõitjatele variatiivsust.

Aga ka nii-öelda vana klassikaline ring on tegelikult võrreldes 2014. aastaga muutunud. Tookord ei läbitud näiteks Nõod ja Tartusse sõideti nn lennujaama teed mööda. „Muudatused rajal teenivad kahte eesmärki: et Rattaralli häiriks võimalikult vähe igapäevast liiklust ja teine eesmärk on ratturitele pakkuda võimalikult huvitavat ning ohutut maastikku," rääkis Kelk.

Sarnane, kuid siiski väikeste muudatustega, on ka tänavuse Rattaralli lühem, 62 km distants. Esimeses pooles on 62 km distants identne sellele, mis on sellise rajaversiooni puhul ka varem olnud, kuid nüüd ei lähe lühema distantsi rada otse Elvasse, vaid keerab Tamsalt Nõo peale ja sealt tagasi Tartusse.

Kelgu sõnul on tänavune rattaralli rada väga hea veerevusega ja peaaegu perfektses seisukorras. „Vaid paaris kohas, näiteks Elvas ja Lemmatsi – Rehe vahelisel lõigul oleks vaja mõned augud kinni lappida, kuid üldpildis on rada suurepärane," sõnas ta.

Täpsemalt saab 36. Tartu Rattaralli rajaga tutvuda Rattaralli rajaskeemide lehelt.