Politsei sõlmis ID-kaardi lepingu

PPA peadirektori asetäitja Tauno Tuisu sõnul on ameti eesmärk tagada valdava osa Eesti e-lahenduste aluseks oleva ID-kaardi turvalisus ja töökindlus ka edaspidi. «Tahame Eesti inimestele pakkuda parimat ID-kaardi lahendust. Tunneme suurt vastutust, sest usaldus ID-kaardi vastu tähendab ka usaldust riigi vastu,» lisas Tauno Tuisk.

«Oberthur Technologiesele on väga suur au, et e-riigi lahenduste poolest ainulaadne Eesti on usaldanud meile maailmatasemel digitaalsete dokumentide ja lahenduste tarnimise,» ütles Oberthur Technologies Euroopa ja Põhja-Ameerika asepresident Isabelle Lauzon.

Ettevõte vvastutab nii kaardi plangi ja kiibi kui ka dokumendi isikuandmetega sidumise eest. Samuti vastutab ettevõte kaardi toimimise eest. Oberthur Technologies hakkab ID-kaarte tootma ja isikustama Eestis.

Viieaastase lepingu eeldatav maksimaalne maksumus on ligi 40 miljonit eurot. Uue lepinguga jäävad PPA kulutused ID-kaardi tootmiseks samale tasemele. ID-kaardi taotlemises inimestele muutusi ei kaasne. Kõik varem väljastatud ID-kaardid kehtivad kehtivusaja lõpuni.

Hankekomisjon valis tootja Oberthur Technologies välja kolme pakkuja seast. Laiapõhjalisse hankekomisjoni kuulusid lisaks PPA enda asjatundjatele eksperdid ka Riigi Infosüsteemi Ametist, Siseministeeriumist ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusest.

Praegu on PPA-l ID-kaardi tootmiseks leping Gemalto AG-ga, mis kehtib maksimaalselt 2018. aasta lõpuni.