Viimased seitse aastat Eestis elanud Alexander Tacconi on oma Valga korterisse loonud pisikese, kuid võimeka stuudio, kus mees tegeleb südamelähedase psytrance-muusika loomisega.

Itaalia väikelinnast San Giacomost pärit muusik Alexander Tacconi, esinejanimega Witchfreak, on Eestis elanud seitse aastat. Siin on ta endale leidnud armastava elukaaslase ning kauaotsitud meelerahu. Enamik tema igapäevast möödub Valga üürikorterisse ehitatud stuudios, kus sünnib muusika, mille austajaid on Eestis tõenäoliselt käputäis.