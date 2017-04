Ettevõtteid kutsutakse kandideerima Kaugtöö Tegija märgisele

Targa Töö Ühingu juhi Ave Laasi sõnul on märgist tänavu võimalik taotleda 2.-21. maini. „Kandideerima on osalema oodatud kõik avaliku ja erasektori ettevõtted, kes rakendavad oma organisatsioonis rohkemal või vähemal määral kaugtööd. Kolmenädalase kandideerimisperioodi jooksul saavad kõik ettevõtted küsida nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt. Seega kutsun kõiki kaasaegset töökeskkonda pakkuvaid organisatsioone konkursil osalema. Usun, et Kaugtöö Tegija märgis annab tööandjatele tulevikus tööturul märkimisväärse eelise,“ ütles Laas.

Kaugtööedendaja ning ettevõtmise partneri Elisa Eesti personalijuhi Kaija Teemägi sõnul sai Kaugtöö Tegija märgise ellukutsumine alguse muutustest tööjõuturul. „Meie kõigi elutempo on aina kiirem ja mobiilsem. Kui täna on võimalik käia isegi toidupoes ilma seda reaalselt külastamata, siis miks ei võiks saada oma tööülesandeid täita töökohta füüsiliselt külastamata? Harjumuste muutmine võtab aga aega ning soovime nõu ja jõuga aidata kõiki ettevõtlikke tööandjaid ja meeskondi, kes soovivad ajaga, tempoga ja noortega kaasas käia,” selgitas Teemägi.

Kaugtöö Tegija märgise saamiseks tuleb ettevõtetel täita kodulehel ankeet ning edastada see koos illustreeriva fotoga Targa Töö Ühingule. Kvalifitseerunud osalejad võivad kasutada ettevõtte materjalides Kaugtöö Tegija 2017 märgist. Kõigi osalejate vahel loosib Elisa välja auhindu, mis lihtsustavad koha- ja ajapaindlikku töötamisviisi. Eriauhind antakse välja parima foto saatnud ettevõttele.

Kolmenädalase kandideerimisperioodi vältel tuuakse kaugtöö temaatika kõrgendatud tähelepanu alla ning ettevõtteid ja inimesi kutsutakse üles proovima kontorist eemal töötamist ja oma kogemust ka teistega jagama. Samuti saab ajavahemikul 2.-21. mail küsida kaugtööd ja selle rakendamise võimalusi puudutavaid küsimusi Elisa spetsialistidelt.

Kaugtöö Tegija märgise konkursi partnerid on Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE.

Targa Töö Ühing koondab paindliku töökorralduse alast oskusteavet ja pakub toetavaid teenuseid nii tööandjatele kui ka regionaalsetele töökeskustele. Ühingu missiooniks on edendada targalt töötamist, sh kaugtöötamist Eestis, et võimaldada inimestel töötada neile sobivas vormis ja kohas ning suurendada sellega organisatsioonide efektiivsust ja tööturu paindlikkust.