Intervjuu: Itaalia õnnekütt on leidnud piirilinnas rahu

Kuidas Eestisse elama sattusite ja mida sellest varem teadsite?

Varem ei teadnud praktiliselt midagi. Isegi kaardil poleks vist osanud Eestile osutada (naerab). Kõik algas sellest, kui sattusin kaheksa aasta eest Taani väikesaarele Samsøle hooajalisele tööle maasikaid korjama ning kohtasin seal gruppi eestlasi (Tõrvast – toim), kes kohe alguses rabasid oma iseloomu ja omapäraga. Nad olid vaiksed, kuid teadsid, millal ja mida rääkida, ning see on omadus, mida inimestest kaua otsinud olin.

Saime ruttu headeks sõpradeks ja kui nad mind järgmiseks suveks külla kutsusid, võtsin neid sõnast, teenisin raha ja ostsin lennupiletid Eestisse. Kui alguses kavatsesin siia jääda kolmeks nädalaks, siis lõpuks veetsin siin vist kaks kuud, lükates kolm korda lennuaega edasi. Selle aja jooksul jõudsin armuda ning tagasi Itaaliasse läksin juba kindla plaaniga naasta ja Eestisse kolida.

Võiks siis öelda, et elu eest siin võite tänada eelkõige leitud armastust?

Kindlasti oli see üks peamisi põhjusi, sest kohe alguses otsustasin, et ei vii oma naist Itaaliasse või mõnda teise riiki elama, vaid oleme koos tema kodumaal.

Teine põhjus oli minu muusika. Siin on väga rahulik elu ja keegi ei sega. See on tähtis, sest muusika loomist võib võrrelda kirjutamisega – et saada head tulemust, vajad meelerahu. Isegi kõige andekam inimene ei suuda kärarikkas või ebameeldivas keskkonnas midagi head luua.

Kas Itaalia on siis nii kärarikas ja ebameeldiv?

Ütlen ausalt, et üle paari kuu ma enam Itaalias vastu ei pea. Sellel on ilmselt mitu põhjust, aga peamine on minu enda iseloom, mis sinna ei näi sobivat.

Mille poolest Eestis parem on?

Kui alguses siia tulin, oli esimene reaktsioon «suurepärane». Siinne loodus on puhas ja inimesed hoolitsevad keskkonna eest. See on minu arvates ülitähtis – kui inimene ei hoolitse ümbritseva eest, tähedab see, et ta ei hoolitse ka enda eest.

Teine asi on rahvastiku tihedus. Itaalias on ilus loodus, aga privaatsusest seal rääkida ei saa. Siin jalutan mõne sammu linnast välja ja olengi omaette. Üksinda olemine on minule asendamatu.

Kas keskkonna eest hoolitsemine on kahe rahva suurim vahe või on veel midagi?

Mõtlesin seda väga üldiselt. Otse loomulikult on ka Itaalias inimesi, kes puhtad ja korralikud, aga paraku on see vähemus. Ka ei meeldi mulle paljude sealsete inimeste suhtumine. Nad näivad teadvat rohkem jalgpallist kui poliitikast või ajaloost. Näiteks kolmeaastased lapsed teavad nimetada jalgpalli MMi esikolmikut, aga mitte peaministrit või mõnd olulist seika Itaalia ajaloost.

Kui itaallasi eestlastega võrrelda, võib öelda, et nad on ka suhteliselt laisad. Isegi kui neil on hästitasustatud ja lihtne töö, võivad nad suvalisel hommikul otsustada, et nad ei lähe täna tööle. Seevastu eestlaste kohta olen reisides kuulnud vaid head. Näiteks võin öelda, et Austraalias on eestlased töölistena üks enimnõutud rahvus.