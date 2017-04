PPA: abipolitseinikuks pürgijate arv kasvab pidevalt

Põhja prefektuuri kinnitusel on abipolitseinike seas üha enam noori, kes on kodukandi turvalisusse panustamise võtnud oma südameasjaks. Kokku tegid abipolitseinikud mullu veidi alla 100 000 töötunni, 57 000 neist on andnud Põhja prefektuuri aktiivsed ja teotahtelised vabatahtlikud.

Abipolitseinike tegevuste ampluaa on väga lai. Vabatahtlikud käivad korrakaitselistes patrullides ning on abiks arestimajas ja lennujaamas. Nad panustavad ennetustöösse ning on tänavatel suurürituste ajal. Äramärkimist väärib Harjumaa näitel maapiirkondades käima läinud iseseisva pädevusega jalgsi- ja autopatrullid.

Tulevikus plaanib politsei veel enam suurendada abipolitseinike kaasatust piirkondlikus politseitöös, kriminaalpolitseis ja piirivalves. Omalt poolt tahab Põhja prefektuur tõsta väljaõppe ja varustuse kvaliteeti.