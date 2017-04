Valga põhikool võtab eeskuju Inglismaa koolidest

«Eelmisel aastal tehtud järelvalve järeldas, et meil on asjad päris head ja meid tuuakse lausa maakonnas eeskujuks,» sõnas Valga põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov. Samas tunnistas ta, et halvasti õppivate ja poppi tegevate õpilastega on üksjagu probleeme.

Lisaks tõi koolijuht murekohana välja tunde segavad, tubaka- ja alkoholitooteid tarbivad õpilased, kellega tegelemiseks koolil mõjusad vahendid puuduvad. «Politsei ütleb, et sellega peaks tegelema kodukord. Samas ei ole meil selle põhjal muud meedet, kui õpilast lihtsalt veenda. Tundub, nagu oleks kool muredega üksi.»

Kohustused saavad allkirja

Et olukorda parandada, on kooli juhtkond tuld võtnud mõnest vähelevinud, kuid uuenduslikust ideest. Nende eesmärgiks peab direktor kooli ja kodu senisest tihedamat koostööd õpilase heaolu nimel.

Ühe suurima muudatusena näeb Luik-Stogov järgmise õppeaasta alguses algklassi astuvate lastevanematega sõlmitavat koostöölepingut. Tegu oleks dokumendiga, kus loetletud nii vanemate kui kooli kohustused. «Sellega vastutab vanem, et tema laps koolis käib. Kool vastutab lapsele parimate teadmiste ja oskuste andmise eest.»

Inglismaa koolide eeskujul sõlmitava lepinguga, mis on teadaolevalt esimene Eestis, kaasneb pooletunnine vestlus, kus vanematele tutvustatakse kooli kodukorda. «Kogemus on näidanud, et sellega ei olda kursis. Väga levinud on veider arusaam, et kooli astuva õpilasega peab tegelema vaid kool,» märkis Luik-Stogov, kes loodab, et selgitustöö sellise mulje kummutab.

Tasemeõpe on ennast õigustanud

Puudulike hinnete ja tasemetööde tulemuste parandamiseks on kool juba samme astunud. Näiteks on loodud hariduslike erivajadustega laste klasse, kuhu suunatakse pidevalt puudujad ja kehvade hinnetega õpilased. «Tänaseks näeme, et nende hinded on muutunud positiivseteks ja laps tuleb kooli hea meelega,» tõdes direktor.

Lisaks on aasta algusest matemaatikat õpetatud vastavalt laste tasemele. Selleks on koostatud viis gruppi, millest üks on mõeldud võimekamatele ja teine õpiraskustega lastele. Kolm ülejäänut jätkavad õpet tavatempos. Tänu kahe äärmuse eraldamisele saavad õpetajad tegeleda lastega vastavalt nende vajadustele.

Kuna tasemeõpe on end matemaatika puhul õigustanud, kavatseb kool sügisest sama praktikat rakendada eesti keele puhul. «Lastel on tõsiseid raskusi funktsionaalse lugemisoskusega. See toob kaasa puudujääke loodusainetes, kuna õpilased ei saa materjalidest aru,» põhjendas direktor.

Peale tasemeõppe üritatakse laste lugemisoskust arendada algklassides toimuma hakkavate lugemistundide abil, kus koos loetakse kohustuslikku kirjandust.

Numbril peaks olema sisu

Veel ühe muudatusena on koolil plaan järgmisest õppeaastast täiendada traditsioonilist hindamissüsteemi sisulise hindamisega. Nii hakkaksid 4.–9. klassi õpilaste tunnistustele kantavate hinnete taga asuma sõnalised selgitused. «Eesmärk on vanematele välja kirjutada, kuidas tema lapse hinne on kujunenud ja mis tasemel ta on,» ütles direktor.

Kuu alguses toimunud koosolekul, kus kooli personali ja lastevanematega arutati esimeses kolmes klassis kasutatava ainult sõnalise hindamise muutmist detailsemaks, jäi Luik-Stogovi sõnul kõlama mitu protesti. Direktori sõnul osales aga umbes 400 kutsutud vanemast vaid 40.