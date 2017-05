Ametiühingud pühendavad tähtpäeva töötajate tervisele

Tervisenõudjaid tulevad tervitama peaminister Jüri Ratas ja Riigikogu esimees Eiki Nestor. Kohal on ka tugevamad valdkondlikud ametiühingud ja Ametiühingute Keskliit reklaamib 50 tööandjat, kes hüvitavad töötajatele esimesi haiguspäevi.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul vananeb ja väheneb Eesti töötajaskond kiiresti, mistõttu tuleb inimestel käia tööl vanema eani. «Küsime täna, kas meile on tagatud piisavalt ohutud töötingimused ja head võimalused oma tervise eest hoolitsemiseks? Kas meil on üldse võimalik kauem töötada? Kutsume inimesi kontserdile, et tõsta rahva tervis tööandjatele ja poliitikutele kõige tähtsamaks teemaks üldse.»

Keskliit küsitleb Vabaduse väljakul töötajaid, et saada kokku nimekiri tööandjatest, kes hüvitavad oma töötajaile esimesi haiguspäevi ja kes jätavad selle tegemata. «Töötajate terviseprobleemid viivad alla ettevõtete tööviljakuse ja see kajastub nii kasumites kui palgas. Nii inimeste kui ettevõtete huvides on, et töötajad haigena tööl ei käiks,» kommenteeris Peterson.

Liidu telgis saab ametiühingule teada anda tööandjatest, kes hüvitavad ja ei hüvita oma töötajaile vabatahtlikult 2. ja 3. haiguspäeva. Tänaseks on Eesti Ametiühingute Keskliiduni jõudnud info 50 eeskujuliku tööandja kohta, kes hüvitavad oma töötajaile vabatahtlikult 2. ja 3. haiguspäeva vähemalt 70% ulatuses.

Samas telgis saavad huvilised tasuta õigusabi tööküsimustes ning lisainfot liikmesoodustuse osas.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) telgis nõustatakse huvilisi tööohutusküsimustes, ühtlasi kogub EMSA annetusi vähiravifondile «Kingitud elu».

Kehakinnitust saab pannikoogitelgist: armastusega tehtud pannkoogid. Nende küpsetamisel lööb kaasa ka ametiühingujuht Peep Peterson.