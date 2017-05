Veel pool kuud saab esitada kandidaate talendikonkursile

Žüriiliikmed ootavad 5.–12. klassi õpilaste taotlusi konkursile hiljemalt 15. mail kategooriates kultuur, sport, ettevõtlikkus ja teadus. Žürii valib igast kategooriast välja esikolmiku, keda tunnustatakse kuni 1500-eurose stipendiumiga.

Kultuuritalendi kategooria taotlusi hindav laulja ja näitleja Gerli Padar leiab, et ainult andest talendiks saamiseks ei piisa.

«Talendiks sirguvad need, kes valmis oma valitud alal palju vaeva nägema. Kui noor on oma valitud alal hea, teeb oma asja südamega ja on sihikindel, ta juba märkamata ei jää,» tõdes Padar. «Seetõttu otsingi konkursil kultuuritalendi kandidaate hinnates noori, kes julgevad olla originaalsed ja näitavad välja suurt arenemissoovi.»

Noori teadustalente asub hindama saatesarja «Rakett 69» saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu, kelle sõnul on kõigis inimestes mingil määral andekust.

«Oluline on esmalt oma anne üles leida ja seejärel selle kallal tööd teha, sest talendiks kasvamine nõuab palju töökust ja pühendumust. Lõpuks on suhtumine see, mis määrab, kas oskame annet ka oma unistuste täitmiseks kasutada,» sõnas teadussaate juht.

«Meie tuleviku säravaimad tähed on kindlasti need noored, kel on soov panustada inimkonna arengusse oma tehnilise taibu, analüüsivõime ja töökusega. Ootan sel aastal rohket noorte teadustalentide osavõttu,» rääkis igapäevaselt teadustööga tegelev Vaigu.

Ettevõtlikkustalente hindab ETV+ peatoimetaja ja noorte ettevõtlikkuse edendaja Darja Saar. Sporditalentide seast valib tugevaimad välja olümpiavõitjast korvpallitreener Tiit Sokk.

«Tulevikutalent 2017» on Maxima Eesti ellukutsutud stipendiumikonkurss, mille eesmärk on aidata talendikaid 5.–12. klasside õpilasi nende unistustele lähemale. Konkursil kandideerimiseks tuleb kandidaat selle kodulehel kirja panna hiljemalt 15. mail.

Neljal möödunud konkursiaastal on tulevikutalendi tiitli saanud kolm valgamaalast. Üle-eelmise aasta konkursil sai rallisprindiga tegelev Karl Martin Volver esikoha sporditalendi kategoorias. Samal aastal pälvis valgamaalane Mare Vahtre teadustalendi kategoorias teise koha stipendiumi. 2011. aastal sai teise koha sporditalendi tiitli Artti Aigro.