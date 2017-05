Peagi alustatakse Pedeli ääres paikneva linna reoveepumpla ehitustöödega. Just sellest pumplast läheb läbi kogu linna reovesi, mida on aastas üle 800 000 kuupmeetri, rääkisid ASi Valga Vesi projektijuht Lea Ruuven ja juhatuse liige Jüri Teder.

Käimas on Valga reoveepumpla projekteerimine – uue ilme peaks see saama novembri lõpuks. Hinnatõusu tarbijatele need tööd kaasa ei too.