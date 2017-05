Uuringu järgi on enamus koolikotte liialt rasked

Uuring tuvastas, et 1.–3. klassi õpilastest on koguni 89 protsendil ja 4.–6. klassi õpilastel lausa 92 protsendil õpilastest koolikott lubatust raskem. 44 protsenti lapsevanematest kinnitas, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.

Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul on liidu poole pöördunud aastate jooksul paljud lapsevanemad murega, et lapse koolikott on igapäevaselt väga raske, õpikud ja töövihikud on suureformaadilised ja mahukad ning koolid on passiivsed lahenduste pakkumisel koolikoti kogukaalu vähendamiseks.

«Tihti ei võimalda õppetöö korraldus paljudes Eesti koolides hoida koolikottide raskust lubatud piirides. Olukorra kaardistamiseks otsustas liit viia läbi vastavasisulise küsitluse lapsevanematele,» rääkis Poopuu.

Küsitlus «Sinu lapse koolikott» oli suunatud 1.–9. klassi õpilaste vanematele. 15. märtsist 15. aprillini vastas elektroonilisele küsimustikule 3418 lapsevanemat üle Eesti.

«Suur tänu oma arvamuse edastanud 3418 lapsevanemale, kelle aktiivsus küsimustikule vastamisel ja ettepanekute tegemisel näitab, et teema on väga oluline,» märkis Poopuu. Tema sõnul tõid vanemad välja drastilisi näiteid.

«Näiteks meenub üks 6. klassi poiss, kes kaks korda nädalas kannab kaasas trompetit ja ujumistrenniks vajalikku varustust. Talvel oli lapsel kodust väljudes koolikott kaaluga 7,5 kilogrammi, kus sees ainult selleks päevaks vajalikud õppevahendid, kehalise kasvatuse õueriietega kott, suusad kehalise kasvatuse tunniks, trompet muusikakooli pillitunniks ja kuna sel päeval oli ka tööõpetuse kodunduse tund, tuli võtta kaasa ka kott vajalike toiduainetega,» rääkis Poopuu.

Avalikkuses on teemat palju käsitletud. Terviseamet tõdes sihtuuringus «Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus» 2010. aastal, et rühihäirete teket põhjustavate faktorite hulgas on ülemäära raske koolikott, eriti algklassides.

Koolikottide piirnormist suuremat kaalu on muuhulgas kinnitanud Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel 2014–2016. aastatel toimunud algklasside koolikottide kaalumise kampaania tulemused. «MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik, omavalitsused kui kooli pidajad ning koolid (muuhulgas õppekorralduslikke muudatusi ellu viies) peavad antud teemale lahenduskesksemalt lähenema. Samuti on oluline roll kooli ja kodu koostööl,» rõhutas Poopuu.

Küsitlusest tulenevad vanemate ettepanekud esitab MTÜ Lastekaitse Liit nii haridus- ja teadusministeeriumile, tervise- ja tööministri poolt kokku kutsud kooliõpilaste tervisekaitse töörühmale kui ka koolidele.