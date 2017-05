Arvamus: Ettevõtluse võimalikkusest Eesti maapiirkondades

Inimesed elavad seal, kus on töökohad. Omavalitsusi, kuhu on inimesi viimase seitsme aasta jooksul juurde tulnud, on 210st (ühinemisi arvestamata) 28. Umbes 43 protsenti rahvastikust elab Harjumaal ja 31 protsenti Tallinnas. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb. Kuidas seda tendentsi peatada?

Vana tõde on, et lapsi sünnib rohkem maal kui linnas. Riik on rikkam, ebavõrdsus väiksem ja ühiskond tervikuna õnnelikum, kui regionaalne areng riigis ühtlane.

Tuleb teadlikult toetada töökohtade teket väljapoole suurlinnu. Valitsusel on selleks hulk plaane, näiteks riiklike töökohtade Tallinnast väljaviimine, tee-ehituseks ja transpordiks lisaraha andmine ning nüüdisaegsete munitsipaalüürielamute rajamine.

Juba mais avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetuse, mis mõeldud ettevõtetele, kes asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut ning neid ümbritsevaid valdu. Kuna tehnovõrkudega liitumise kulukust on paljud ettevõtjad eeskätt maapiirkondades välja toonud ettevõtluse edendamise takistusena, otsustasime luua toetuse elektrivõrkude, vee- ja kanalisatsiooni ning sidevõrguga liitumiseks.

Toetust saab taotleda nii võrguga liitumiseks kui olemasoleva võrgu tootmisvõimsuse suurendamiseks. Riik toetab kuni 60 protsenti projekti maksumusest, maksimaalselt 100 000 euroga. Loodan väga, et toetuse mõjul näeme palju uusi arenguid ja töökohti juurde tekkimas.

Hea uudisena on uuest aastast oodata, et energiaintensiivsetele ettevõtetele langeb elektriaktsiis Euroopa Liidus lubatud miinimummäärani. Selleks aga, et kohalik omavalitsus ja ettevõtjad saaksid piirkonna arengule kaasa aidata, saab peagi võimalikuks ettevõtluseks riigilt maa taotlemine lihtsustatud korras.

Toetades ettevõtjaid investeeringute tegemisel ning panustades majanduskeskkonna arendamisse ja selle atraktiivsuse suurendamisse üle Eesti, loome nüüdisaegseid töökohti kohapeal ning anname sellega oma inimestele võimaluse teenida leiba ja rajada kodu Maarjamaal.