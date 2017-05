Aprill oli keskmisest oluliselt külmem

Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 10. aprillil Võrus +17,9 ning miinimumiks 16. aprillil Jõhvis -11,1 kraadi.

Eesti keskmisena oli päikesepaistet 191 tundi, see on 99 protsenti keskmisest, mis on 193 tundi.

Sama jahe aprill on olnud ka aastatel 1974 ja 1971, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +3,0 kraadi. Alates 1961. aastast on kõige külmem aprill olnud 1966. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,8 kraadi.

Eriliselt jahe oli tänavu aprilli teine dekaad - Eesti keskmine õhutemperatuur +0,9 kraadi tavapärase +4,2 kraadi asemel ning see on alates 1960. aastast neljas koht. Sama jahe oli aprilli teine kolmandik 1986. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,8 kraadi.