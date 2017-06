Politsei: Pühajärve jaanituli andis üksjagu tööd

Karu ütles, et jaanitulega seotud väljakutsed olid valdavalt põhjustatud alkoholi liigtarvitamisest. Näiteks anti 23. juunil vahetult pärast keskööd politseile teada, et kaks joobes jaanikulist läksid omavahel kaklema. Kannatanule andsid meedikud esmaabi kohapeal, agressiivsem osapool tuli aga viia kainenema.

Sarnaseid teateid tülli pööranud pidulistest laekus politseile sel ööl teisigi, ent needki lahenesid korrakaitsjate ja turvatöötajate sekkumisel kiirelt, rääkis Sander Karu.

23. juuni hommikul teatati politseile sellestki, et ühest piduliste autost on kadunud telefon ning masina süütevõti. Veel enne korrakaitsjate saabumist telefoni kadumise müsteerium lahenes ning ka võtmete kadumises ei olnud peoseltskond enam päris kindel. Karu sõnul esialgu auto omanik süüd võtmete kadumise üle kellelegi ei pannud ning pidulised lubasid isekeskis selgitada, kas ehk on võti lihtsalt kellegi taskupõhja ununenud.

„Liikluses asetasime oma töö teraviku neil päevil liikluse rahustamisele ja ebakainete autojuhtide väljaselgitamistele,” lausus Kagu jaoskonna piirkonnapolitseinik Sander Karu. Selleks kontrollisid politseinikud täna hommikul pärast peo lõpusirgele jõudmist autodega festivalilt lahkuvaid ja ses piirkonnas sõitvaid juhte.

Korrakaitsjad panid ligi viie tunni vältel puhuma üle 600 roolikeeraja. Neist omakorda 13 ei olnud peojärgselt veel kaineks jõudnud saada, ent oma kainuses veendumata olid siiski rooli asunud. Sellised ohtlikud juhid kõrvaldati liiklusest ning nende suhtes alustati väärteomenetlust.

Et aga jaanipidustused Pühajärve peo lõppemisega Kagu kandis veel päris läbi ei ole saanud, on politsei ka täna-homme tavapärasest veidi suuremate jõududega liiklust jälgimas, seda oma kohaloluga rahustamas ning ka peopaigus avalikku korda tagamas.