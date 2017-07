Kuigi soojust ja päikest napib, tekitab suveaeg kuidagi kergema tunde. Samas pole suve esimene pool kõigile nii kerge midagi – on ju tulemas sisseastumiskatsed ülikooli. Eks see tekitab meis, ülikooli pürgijates, suurt elevust, aga ometi ka hirmu. Mis saab siis, kui kõrgkooli sisse ei saa, sest tahtjaid on ju palju?