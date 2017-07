Otepää lasteaed saab toetust energiatõhususe suurendamiseks

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algab juulis 2017 ning need on plaanis valmis saada hiljemalt 2019. aasta lõpuks.

1. voorust toetust saavate projektide kogusummas hoiavad kohalikud omavalitsused kokku 1874 tonni CO2. Ühe hoone kohta teeb see keskmiselt 202 MWh säästetud energiat aastas.

KIKile laekus märtsis 54 taotlust, millest kahel juhul taotlemisest loobuti. Hindamisse läks 52 taotlust kogusummas 14,7 miljonit eurot.Valgamaalt sai 169 710 eurot toetust Otepää vallavalitsus Otepää lasteaia energiatõhususe suurendamiseks.

Projekte hinnatakse kahes voorus. Esmalt teeb riigihalduse minister vastavaks tunnistatud projektide hulgast otsuse territoriaalsete gruppide pingerea alusel. Ülejäänud projektid liiguvad üle-eestilisse pingeritta, mille maht ja otsused tehakse pärast 1. voorust toetuse saajatega lepingute sõlmimist. Riigihalduse ministri käskkiri.

Teises voorus jagatakse üle-eestilises pingereas projektidele kokku ligikaudu 1,7 miljonit eurot. Teise vooru taotluse rahuldamise otsus kinnitatakse, kui 1. vooru taotlejad on KIKiga lepingud sõlminud ning lõplik eelarve jääk selge.

Toetus on mõeldud eelkõige lasteaiahoonete terviklikuks rekonstrueerimiseks piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsevad. Toetust sai taotleda lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last.

Toetusmeetme «Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord» töötas välja rahandusministeerium koostöös KIKi ja valdkonna ekspertidega. Lisainfo toetusmeetme kohta on KIKi kodulehel.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.