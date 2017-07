ID-kaardi sertifikaate saab teenindusbüroodes uuendada ka homme

Reedel, 30. juunil on kell 9–17 avatud PPA teenindused Rakveres, Jõgeval, Põlvas, Valgas, Viljandis, Võrus, Haapsalus, Kuressaares, Kärdlas ja Paides. Rapla teenindus on homme avatud kella 13–17.

Kaartidel, mis on välja antud enne 2014. aasta oktoobri keskpaika, ei saa 1. juulist sertifikaate uuendada kodurakenduses ega PPA teenindustes.

«Sertifikaatide uuendajate arv on märgatavalt tõusnud ja mõningatel juhtudel võib uuendamine ebaõnnestuda. Kui koduse rakenduse abil uuendamine ebaõnnestub, tasub uuesti proovida 15–20 minuti pärast. Kui rakendus kuvab veateadet, mis ütleb, et klient peab pöörduma PPA teenindusse, siis see tähendab, et kaardi sertifikaate ei ole võimalik koduse rakenduse kaudu uuendada,» sõnas PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau.

Sau sõnul jäävad nii kaart kui ka sertifikaadid kehtima ka pärast 1. juulit, kuid uuendamata sertifikaadid võivad kaasa tuua tõrkeid osa e-teenuste kasutamisel.

«Neile klientidele, kes sooviksid külastada PPA teenindusi, et taotleda endale korduvat EV kodaniku ID-kaarti või taotleda esmakordselt ID-kaarti oma alaealisele lapsele, soovitame kasutada taotluse esitamiseks uut e-taotluskeskkonda, mis hakkas tööle juuni keskel. »E-keskkonnas on enamik andmeväljadest eeltäidetud ja see muudab taotlemise lihtsaks ning mugavaks," lisas Eliisa Sau.

E-taotluskeskkonda saab siseneda mugavalt läbi PPA veebilehe aadressil www.politsei.ee või otselingiga https://etaotlus.politsei.ee.

Infot teeninduse kohta saab PPA kodulehelt https://www.politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/kmb/ või helistades infonumbrile 612 3000.