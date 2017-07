Valgamaa põllumeeste juht, Mudasilla talu peremees Kalle Kits tunneb heameelt, et põllumeeste häält on kuulda võetud ning üheskoos tegutsemine vilja kandnud.

Mudasilla talu peremees Kalle Kits on Valgamaa põllumeeste juhi ametis olnud veidi üle aasta ning ütleb, et selle ajaga on ühise töö tulemusel teoks saanud palju teretulnud muutusi Eesti põllumajanduses.