Ilm surub maasikahinna üles

Talve elas istandus Rätsepa sõnul rahuldavalt üle. «Mul on vanemad põllud, mis tähendab, et ka taimik on vanem ja tugevam. Pigem ütleks, et pikk kevad ... Aga sellest pole ka midagi hullu. Lihtsalt inimesed on harjunud, et enne jaanipäeva saab Eesti maasikat, nüüd siis alles juuli alguses – muud vahet ei olegi.» Tema enda istanduses kolmapäevani veel suurt korjet tehtud ei olnud, sest esimesed marjad alles valmivad.

Rätsepa sõnul on ilm praegu pigem hea olnud: kergelt tuuline ja alla kahekümne kraadi, niiskusekahjustust ta oma põllul veel märganud ei ole.

Mees ennustab tänavu pigem keskmisest kõrgemat maasikahinda. «Pikk kevad oli selles mõttes kasvatajale soodne, et Poola marja tippaeg on juba läbi. Tavaliselt Eesti mari tuleb lettidele Poola marja tipp­ajal ja teadagi, et kui kõrvuti on kaheksaeurone kodumaine ja neljaeurone Poola maasikas, valib inimene odavama. Kõik ju loevad oma raha.» Ta ennustas, et tõenäoliselt jääb hind sel aastal mullusest veidi kõrgemaks.

Targalt plaanides jagub kauemaks

Väiksem saagikus tähendab tegelikult kasvatajatele vähemat tööd ja kõrgemat hinda. Selle kohta on Rätsepa sõnul maasikakasvatajatel ütlus: suur saak ei tee kedagi õnnelikuks. Südasuvine marjauputus põldudel tähendab tohutut töökoormust ja hinna langemist, vahel suisa omahinna piirile.

Et aga koormust vähegi jagada ja eestimaises kliimas konkurentsis püsida, ongi maasikakasvatajatel oma nõksud. Kasutatakse eri aegadel valmivaid sorte ja varajasematele õitsejatele pannakse öökülmade katteks, aga ka saagiandmise kiirendamiseks varakevaditi peale katteloor.

Rätsep kinnitas, et saagiaega saab jagada pikemale perioodile ka sordivaliku abil. Ise kasvatab ta küll peamiselt «Sonatat», juba kuuendat-seitmendat hooaega. «Ei ole Eesti talvedki talle teinud midagi katastroofilist, samas – igal sordil on oma eelised. «Polka» on näiteks väga hea mari, aga tootmis­istandusse ei ole see parim, sest puhmas kasvab kiirelt suureks.»

Ta lisas, et sellega kaasneb peaasjalikult niiskusest tingitud maasika-hahkhallituse probleem, ka on probleemne marja säilitamine. «Selles suhtes on just «Sonata» hea sort: säilib hästi, kui on õigel ajal korjatud.»

Sel moel, sordivaliku ja katmise abil põhiliselt reguleerivadki maasikakasvatajad, et saak jaguneks mõistlikult ja periood oleks pikem, perioodi saavad veelgi pikendada uus­­­istandused. Kui vanema põllu saak koristatud, hakkavad vilja kandma kevadel istutatud noored taimed ja saagiaega jätkub augusti lõpuni.