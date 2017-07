Korraldajad: reedene tantsuetendus peeti aastakümne raskeimates oludes

Kalevi staadionil toimunud noorte tantsupeo "Mina jään" avaetendusel täitsid 8500 tantsijat ja võimlejat tugevat tuult trotsides väljaku nelja aastaaja värvidega. Kaks ja pool aastat harjutamist ja sammude seadmist kulmineerus noorte vandega "mina jään". Reedene ilm oli aga sedavõrd kehv, et laupäevast prognoosi vaadates otsustasid korraldajad lastele riiete kuivatamise ja õhtuseks etenduseks valmistumise tarvis pikema pausi anda ning ühe laupäeval toimuma pidavatest etendustest ära jätta.

Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla ütles reedel vahetult pärast pidu, et väljakul oli kõik see, mida ta on kogu meeskonnaga oma peades ette kujutanud.

"Täna oli põhitegija tantsija ja võimleja. Aitäh, et nad olid nii vaprad meie Eestimaa suves ja said suurepäraselt hakkama," vahendab peo kodulehekülg Toomla sõnu. "Kõik õpetajad, juhendajad, liigijuhid on südamest tänulikud, et tantsija tuli ja tantsis meile selle loo."

Tantsupeo orkestri elava muusika saatel esitas 585 tantsu- ja võimlemisrühma neljast osast koosneva etenduse, milleks oli valminud mitmeid päris uusi ja vaid selleks peoks loodud tantse. Tantsijad tõid publikuni Koidu ja Hämariku loo, mis viis vaataja läbi nelja aastaaja ja joonistas tantsuväljakule ka peo logoelemendid – minu juured, minu maa. Etenduse lõppedes ulatas Vanaisa osatäitja Ivo Linna noortele Koidu ja Hämariku osatäitjatele sümboolse kullakera.

Lenna Kuurmaa ja Ott Leplandi esituses kõlanud tantsu "Kullakera kandjad" saatel võtsid noored vastutuse hoida Eesti merd, Eesti metsa, Eesti musta mulda.

Tantsupeo lõpetas traditsiooniliselt "Oige ja vasemba", mida tantsiti Juhan Uppini lõõtsa saatel.

Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla, ideekavandi autorid Meelis Kompus, Maian Kärmas, Margus Toomla, Marju Kõivupuu ja Rasmus Puur ning muusikajuht Kristjan Priks.

XII noorte tantsupeo "Mina jään" viimane etendus toimub kell 19 Kalevi keskstaadionil.