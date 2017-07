Rahvamuusikud annavad Poolamäel tasuta kontserdi

“Lauljate ja tantsijate kõrval osaleb peol üle poole tuhande rahvapillimängija. Loodan, et need noored toovad oma muusika linnaruumi ja rõõmustavad peolisi ka kontsertide välisel ajal,” rääkis rahvamuusikapeo loominguline juht, lõõtspillide ja koondorkestri liigijuht Juhan Uppin.

Rahvamuusikapeolised jagunevad peol vastavalt ansamblite koosseisule kuue pilliliigi vahel: kandled, viiulid, lõõtspillid, mandoliinid, akordionid ja koondorkester. Igal liigil on oma 5-7 palast koosnev repertuaar. Lisaks tantsulugudele koosneb rahvamuusikapeo repertuaar üldjoontes pärimuslikest ja rahvalikest lugudest ning on ka palju autoriloomingut ja teiste maade muusikat.

“Sarnaselt lauljatele ja tantsijatele on ka rahvamuusikud pikalt oma repertuaari ette valmistanud ja proove teinud. Eriliseks muudab tänavuse peo näiteks see, et esimest korda mängivad rahvamuusikapeol ukuleled,” lisas Uppin. Näha saab palju alles pillimänguga alustavaid õpilasi, kelle jaoks on pidu heaks tõukeks rahvamuusikaga jätkamiseks.

Rahvamuusikud on erineval moel osalenud laulu- ja tantsupeoliikumises läbi aja. On esinetud rahvapilliorkestrina laulupidude kavas ja tantsupidudel saadetud tantsijaid elava muusikaga.

Rahvamuusikapeo suurkontsert toimub 1. juulil 2017 algusega kell 15.00 Tallinnas Kalevi staadioni kõrval asuvas Poolamäe pargis. Liigijuhid on Pille Karras, Enrik Visla, Kristel Laas, Joosep Sang ja Juhan Uppin.